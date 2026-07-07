Fındık bahçesi olanlar dikkat: Verimi 6 kat artıran mucize yöntem! Ocak sistemi tarihe karışıyor, İşte yeni terbiye yönteminin sırrı!

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Projenin yürütücüsü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Dumanoğlu, gazetecilere, projenin 2020'de başladığını söyledi.



Arazide bir, iki ve üç sıralı dikim sistemlerini uyguladıklarını belirten Dumanoğlu, bitkilerde kök sistemini kuvvetlendirme, dallandırma uygulama gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.