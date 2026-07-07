GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFındık bahçesi olanlar dikkat: Verimi 6 kat artıran mucize yöntem! Ocak sistemi tarihe karışıyor, İşte yeni terbiye yönteminin sırrı!
HaberlerGündem Haberleri Fındık bahçesi olanlar dikkat: Verimi 6 kat artıran mucize yöntem! Ocak sistemi tarihe karışıyor, İşte yeni terbiye yönteminin sırrı!

Fındık bahçesi olanlar dikkat: Verimi 6 kat artıran mucize yöntem! Ocak sistemi tarihe karışıyor, İşte yeni terbiye yönteminin sırrı!

07.07.2026 - 17:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Dünya fındık üretiminin kalbi Giresun, ezber bozan sismik bir tarım projesiyle çalkalanıyor. Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde, geleneksel ocak sistemine meydan okuyan "Yoğun Dikim Sistemleri" üreticilere canlı olarak tanıtıldı. 2020 yılından bu yana titizlikle yürütülen asil projenin sonuçları ise tek kelimeyle büyüleyici: Yeni terbiye ve dikim yöntemi sayesinde fındıkta dekar başına alınan verim, geleneksel sistemlerin tam 5 ila 6 kat üzerine çıktı!

1Fındık bahçesi olanlar dikkat: Verimi 6 kat artıran mucize yöntem! Ocak sistemi tarihe karışıyor, İşte yeni terbiye yönteminin sırrı!

Giresun'da, fındıkta yoğun dikim sistemleri konusunda üreticilere yönelik tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Fındık Araştırma Enstitüsünce düzenlenen etkinlikte, "Fındıkta Yoğun Dikim Sistemlerinde Yeni Bir Terbiye Yönteminin Bitkilerin Gençlik Döneminde Vejetatif ve Generatif Gelişmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Projesi" ile ilgili üreticilere teorik bilgi aktarıldı.

2Fındık bahçesi olanlar dikkat: Verimi 6 kat artıran mucize yöntem! Ocak sistemi tarihe karışıyor, İşte yeni terbiye yönteminin sırrı!

Enstitü bahçesindeki programda, proje kapsamında yetiştirilen fındık ağaçlarını inceleyen üreticilerin soruları uzmanlarca yanıtlandı.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Fındık bahçesi olanlar dikkat: Verimi 6 kat artıran mucize yöntem! Ocak sistemi tarihe karışıyor, İşte yeni terbiye yönteminin sırrı!

Projenin yürütücüsü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Dumanoğlu, gazetecilere, projenin 2020'de başladığını söyledi.

Arazide bir, iki ve üç sıralı dikim sistemlerini uyguladıklarını belirten Dumanoğlu, bitkilerde kök sistemini kuvvetlendirme, dallandırma uygulama gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

4Fındık bahçesi olanlar dikkat: Verimi 6 kat artıran mucize yöntem! Ocak sistemi tarihe karışıyor, İşte yeni terbiye yönteminin sırrı!

Projenin sonuçlarına değinen Dumanoğlu, "Özellikle iki sıralı dikim sisteminde dekarda 444 bitki yer alıyor. Dallandırma uygulamaları olan çizik atma ve perlan yapılarak oluşturduğumuz terbiye sisteminde dekarda, verim-ocak dikim sisteminin 5-6 kat daha fazlasına ulaştı." dedi.

5Fındık bahçesi olanlar dikkat: Verimi 6 kat artıran mucize yöntem! Ocak sistemi tarihe karışıyor, İşte yeni terbiye yönteminin sırrı!

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen de kurumun çalışmalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.