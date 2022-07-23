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GündemPKK'ya büyük darbe! 289 PKK'lı terörist öldürüldü
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PKK'ya büyük darbe! 289 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, 330 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

23.07.2022 - 11:30 |
PKK'ya büyük darbe! 289 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti" denildi.

PKKya büyük darbe 289 PKKlı terörist öldürüldü

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