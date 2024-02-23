PKK'nın sözde sorumlularından Murat Kızıl, MİT tarafından yakalandı
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl'ı Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakaladı.
23.02.2024 - 14:14 |
Milli istihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı, sınır ötesinde başarılı bir operasyona imza attı. PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takılarak yakaladı. Terörist Kızıl, Türkiye'ye getirildi. Kızıl'ın 2015'te PKK KCK'ndın kırsal kadrolarına katıldığı öğrenildi.