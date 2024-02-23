GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri PKK'nın sözde sorumlularından Murat Kızıl, MİT tarafından yakalandı
ABONE OL

PKK'nın sözde sorumlularından Murat Kızıl, MİT tarafından yakalandı

MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl'ı Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakaladı.

23.02.2024 - 14:14 |
PKK'nın sözde sorumlularından Murat Kızıl, MİT tarafından yakalandı

Milli istihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı, sınır ötesinde başarılı bir operasyona imza attı. PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Mazlum Mardin' kod adlı Murat Kızıl, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takılarak yakaladı. Terörist Kızıl, Türkiye'ye getirildi. Kızıl'ın 2015'te PKK KCK'ndın kırsal kadrolarına katıldığı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kentte 20 günde 150 mikro deprem! Marmara'da yeni fay hattı detayı!

Kentte 20 günde 150 mikro deprem! Marmara'da yeni fay hattı detayı!

Hatay'da Özgür Özel'e geri adım attıran rest! 'İki anket götürdüm'

Hatay'da Özgür Özel'e geri adım attıran rest! 'İki anket götürdüm'