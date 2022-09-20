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PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

20.09.2022 - 18:12 | | DHA
PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun  2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yıl başından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.

PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu
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PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

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