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PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan ve ailesi evlat nöbetinde bulunan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubu teslim olduktan sonra Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailesi ile görüştü.

19.09.2022 - 19:40 | | DHA
PKK'dan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 

PKKdan kaçan örgüt mensubu teslim oldu

Söz konusu örgüt mensubunun annesi Sevim Dayaklı ve ağabeyi Mehmet Aytekin'in ise 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde yer aldığı belirlendi. Örgüt mensubu teslim olduktan sonra Elazığ'da ailesi ile bir araya geldi.

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