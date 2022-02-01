GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş tabucu olduktan sonra ilk kez görüntülendi
HaberlerGündem Haberleri Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş tabucu olduktan sonra ilk kez görüntülendi
ABONE OL

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş tabucu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

Gaziantep’te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralandıktan sonra sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir dizi operasyon geçiren Asiye Ateş, taburcu olarak döndüğü memleketi Gaziantep'teki yeni evinde ilk kez görüntülendi. Yeni evindeki ilk gününde neşesi ile dikkat çeken minik Asiye, kendisine hediye edilen tablet ve boyama seti ile oynadı.

01.02.2022 - 16:45 | | İHA
ABONE OL

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir dizi operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, dün sabah saatlerinde taburcu edildikten sonra memleketi Gaziantep'e dönmüştü. Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye ve ailesi, yeni evlerindeki ilk gününde konuştu.

ASİYE VE AİLESİ YENİ EVLERİNDE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen baba Hüseyin Ateş, kızı Asiye'nin uzun bir aradan sonra eski neşesini bulduğunu ifade ederken, anne Zeynep ise yaşadıkları zor süreçte devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını belirterek herkese teşekkür etti. Site bahçesinde yaşanan feci olayda ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye, yeni evindeki ilk gününde neşesi ile dikkat çekerken, kendisine hediye edilen tablet ve boyama seti ile oynadı.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş tabucu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

"ASİYE KONUŞUYOR, OYNUYOR, ESKİ NEŞESİNİ BULDU"

Yaşadıkları kötü olayın ardından devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen minik Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, "Çok zor bir süreç yaşadık ama Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin çünkü bizi hiç yalnız bırakmadı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız herkes bizimle çok ilgilendi. Bize devletimizin yokluğunu hissettirmediler, Antalya'da da herkes yanımızda oldu ve elinden gelenin fazlasını yaptı.

Asiye'nin şu an durumu iyi, bir buçuk ay sonra tekrardan gideceğiz. Yine operasyon gerekiyorsa operasyon olacak. Ömer hocamızın kontrolünden sonra belli olacak herşey. Allah razı olsun herkesten, Allah devletimize zeval vermesin. Asiye'nin şu an durumun güzel. Konuşuyor, oynuyor yani eski neşesini buldu. Ufak tefek yaraları da zamanla geçecek Allah'ın izniyle. Sağ olsun, Allah devletimize zeval vermesin, ev aldılar bize, Asiye'ye umut oldular tekrardan" dedi.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş tabucu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİK AMA DEVLETİMİZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

Bir anne olarak çok zor bir dönem geçirdiğini ve kızının tekrar sağlığına kavuşmasıyla biraz olsun rahatladığını söyleyen anne Zeynep Ateş ise "Bir anne olarak yaşanabilecek en kötü olaylardan birini yaşadım. Allah daha beterinden saklasın. Devletimiz bu süreçte hep yanımızda oldu. Allah devletimize zarar ziyan vermesin.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş tabucu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize, Ömer Özkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize olan ilgilerinin gerçekten tarifi yoktur. Kızım şu an çok iyi, önceki durumuna göre şu an çok güzel. Allah'a çok şükür, bu günleri gösterdi bize" diye konuştu.

Memleketindeki yeni evinde ilk gününü geçiren 4 yaşındaki Asiye ise neşesiyle dikkat çekerken, bazı yakınlarına takılmayı da ihmal etmedi.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş tabucu olduktan sonra ilk kez görüntülendi
İlgili Haber
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş tabucu olduktan sonra ilk kez görüntülendi

 

 

GÜNCEL HABERLER

Akaryakıta zam! Pompaya yarından itibaren yansıyacak, benzin ve motorin litre fiyatı...

Akaryakıta zam! Pompaya yarından itibaren yansıyacak, benzin ve motorin litre fiyatı...

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüştü

Dilara Şahin Hollanda’da ölüme terk edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş talimat

Dilara Şahin Hollanda’da ölüme terk edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş talimat

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akaryakıta zam! Pompaya yarından itibaren yansıyacak, benzin ve motorin litre fiyatı...

Akaryakıta zam! Pompaya yarından itibaren yansıyacak, benzin ve motorin litre fiyatı...

Sıradaki Haber
“Maske Kimsin Sen?” yayından kaldırıldı mı? “Maske Kimsin Sen?” final mi yapıyor?

“Maske Kimsin Sen?” yayından kaldırıldı mı? “Maske Kimsin Sen?” final mi yapıyor?

Sıradaki Haber
SGK'dan son dakika kararı! Resmen duyuruldu, yapmayan sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor, hemen e-Devlet'ten...

SGK'dan son dakika kararı! Resmen duyuruldu, yapmayan sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor, hemen e-Devlet'ten...

Sıradaki Haber
Hastanede skandal olay! Doktor 21 çocuğun babası çıktı

Hastanede skandal olay! Doktor 21 çocuğun babası çıktı

Sıradaki Haber