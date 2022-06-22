Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanması infiale neden oldu

Pınar Gültekin’in cesedinin Muğla’da bulunmasının hemen ardından ailesinin avukatlığını, Münevver Karabulut’un da ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir üstlendi. Soruşturma aşamasında da neredeyse sürekli Muğla’da bulundu. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise önceki gün Cemal Metin Avcı’ya ‘haksız tahrik’ indirimiyle 23 yıl hapis, ‘cinayete yardım etmek’ ve ‘suç delillerini gizlemek’ iddiasıyla yargılanan kardeşi, annesi, babası, eski eşi ve ortağı 5 kişiye ise beraat verdi. Davayı başından bu yana titizlikle takip eden Epözdemir ise kararı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi:

14.5 YIL HAPİS YATACAK

* Geldiğimiz noktada mahkeme haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıl hapis cezası verdi. Şartlı salıverme ve denetimli serbestlikle birlikte böyle hunharca ve vahşice cinayeti işleyen bu cani 14.5 yıl cezaevinde kalacak. Bu ülkede bir kadını diri diri yakmanın karşılığı 14.5 yıl mıdır? 14.5 yıl cezaevinde yatıp sonra salıverilmek midir? Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum ve yazıklar olsun diyorum.

İFADE 3 KEZ DEĞİŞTİ

* Cemal Metin Avcı haksız tahrik savunmasını bile 3 defa değiştirdi. Ezberlenmiş, kurgulanmış, cezayı minimize etmeye yönelik, kerameti kendisinden menkul bir haksız tahrik savunması yapıldı. Soruşturma aşamasında denildi ki sanıklar tarafından ‘Ailemle tehdit etti beni. Para talep etti o yüzden öldürdüm’. Kovuşturma aşamasında mahkemede ‘Hemcinslerimle videomu çekti o yüzden öldürdüm’ dedi. Ortada tehdit mesajı yok, hiçbir kayıt yok. Kovuşturma aşamasında bir video kaydı yok. Mahkemedeki çapraz sorguda sorduğumuzda da dedi ki bu sanık ‘Beni bıçaklamaya çalıştı. Beni bıçakladığı için kendimi kaybedip öldürdüm’. Kendisine sordum ‘Bıçaklamasa öldürecek miydin?’ diye. ‘Asla öldürmeyecektim’ dedi. Bu hunharca ve vahşi cinayeti işleyen sanık Cemal Metin Avcı 3 defa haksız tahrik savunmasını değiştirdi ve sayın mahkeme haksız tahrik savunmasına itibar ederek 23 yıl hapis cezası verdi. Bu büyük bir utançtır Türk yargısı adına. Biz zaten 3 kez reddi hâkim talebinde bulunmuştuk ve bunun böyle olacağını biliyorduk.

KATİLİ YÜREKLENDİRİR

* Türkiye’de neden kadın cinayetleri ve kadına şiddet davaları emsal mahiyette cezalandırılmıyor deniliyor. 15 senedir ben bu alanda sosyal sorumluluk projesi olarak mağdur ailelerin vekilliğini yapıyorum. Münevver Karabulut’tan tutun da bu cinayete kadar mağdur ailelerin vekilliğini yaptım. Böyle cezalar verilirse, bir kadını diri diri yakıp katleden bir cani 14.5 yıl sonra salıverilebiliyorsa, topluma salıverilirse bu kadın katillerini yüreklendiren bir karar olur. ‘Kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili etkin bir mücadele yapacağız’ deniliyor. Etkin bir mücadele yapılacaksa bu mücadele Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamalı ve buradan yürütülmeli.

PROFESYONEL BİR KATİL GİBİ

Düşünün ki Pınar’ı önce odunla, sonra kömürle, daha sonra da yanmayınca benzinle yakmaya çalışıyor. Sonra varile koyuyor. Diri diri yakıyor. Sonra üzerine beton döküyor bu sanık. İnsanın insan olma vasfına aykırı, hunharca ve vahşice bir cinayettir, canice bir cinayettir bu. Sanık adeta cinayetin her aşamasını tasarlamış. Cinayet öncesini, cinayeti ve sonrasını tasarlamış. Sim kartı 3 parçaya ayırıyor, telefonu 4 parçaya ayırıyor başka yerlerden HTS kaydı versin diye. Resmen profesyonel bir katil gibi hareket ediyor.

AMERİKA’DAN ŞİFRE İSTEDİLER

Cinayeti meşrulaştırmak, Pınar Gültekin’in özel hayatını yargılanır hale getirmek, tartışılır hale getirmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne dahi müzekkere yazıldı. İki yıl boyunca maktulenin görüntülerinin, videosunun kayıtlarının celbi istendi. Bütün video görüntü ve yazışmalarının. Onlar da celp edildi. İnternet şifreleri verildi. Ortada iddia edildiği gibi ne bir video ne bir görüntü ne bir kayıt ne bir şantaj iddiası var. Buna rağmen mahkeme neye istinaden haksız tahrik indirimi uyguladı? Açıkçası anlamakta güçlük çekiyorum. Ama biz adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması, hakkaniyetin tesisi için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde tüm başvuruları yapacağız.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: HUKUKİ SÜREÇ BİTMEDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davası kararıyla ilgili “Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır” dedi. Çelik tartışılan yargı kararlarına ilişkin sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.”

'İSTİNAFA GİDECEĞİZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da bakanlık olarak kararı istinafa götüreceklerini belirterek “Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır” dedi. (Eyüp SERBEST/Hürriyet)