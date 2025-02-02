 Pınar Gültekin cinayeti davasında tepki çeken karar Sanığa verilen ceza Yargıtay tarafından bozuldu

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir kararla ilgili yaptığı açıklamada, dosya kapsamında sanık Cemal Metin Avcı'ya tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Mertcan Avcı'ya ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildiğini hatırlattı.

'KARARI BASINDAN ÖĞRENDİK'

Kararın taraflarca temyiz edildiğini ve dosyanın Yargıtay'a gönderildiğini belirten Epözdemir, şunları kaydetti:

"Henüz tarafımıza tebliğ edilmeyen, bilgimizin olmadığı ve her nasılsa basınla paylaşılan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararını biz de basından öğrendik. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkan vekili ile iki üyenin karşı oyuna rağmen, üçe iki şekilde oy çokluğuyla kararı bozmuştur. Sanık Cemal Metin Avcı'nın müvekkillerin kızı Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozulmuştur. Bize göre Yargıtay'ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir. Aşamalarda üç defa değişen, kendi içinde çelişen, dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir."

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'CİNAYET İŞLEYEN BU SANIĞIN ISLAH OLMADAN TOPLUMA KARIŞMASI AİLENİN VİCDANINDA DERİN YARALAR AÇACAKTIR'

Yargıtay'ın bozma kararını eleştiren Epözdemir, "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda karar verir ve karar bu haliyle kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır. Kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır. Ceza infaz hukukunun temel ve evrensel prensibi ve amacı ıslah iken, bize göre hunharca ve vahşice cinayet işleyen bu sanığın henüz ıslah olmadan topluma karışması kamu vicdanında ve müvekkil ailenin vicdanında derin yaralar açacaktır." ifadelerini kullandı.

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Epözdemir, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin oy çokluğuyla vermiş olduğu kararın kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadele iradesini akamete uğratabilecek olan bir karar olduğunu savundu.

Kararın tarih önünde müvekkil ailenin ve kamu vicdanında mahkum olacağını aktaran Epözdemir, "Yargıtay'ın bu bozma kararına karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin direnme kararı vermesi ve failin hak ettiği emsal mahiyette cezalandırılabilmesi için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

OLAYIN ÖNCESİ

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020'de öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti. Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Mertcan Avcı'ya da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya, sanık avukatı tarafından temyize gönderilmişti.