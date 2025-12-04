GAZETE VATAN ANA SAYFA
PFDK’dan Sakaryasporlu Caner Erkin’e 5 maç ceza

04.12.2025 - 23:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

PFDK, Sakaryaspor forması giyen tecrübeli sol bek Caner Erkin’e 5 maç men cezası verdi.

1’nci ligin 15’nci haftasında oynanan Sakaryaspor-Ümraniyespor maçının 52’nci dakikasında kırmızı kart gören Caner Erkin’in cezası belli oldu. Erkin, 5 müsabakadan men ve 67 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle denildi:

“Müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 5 resmi müsabakadan men ve 67.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

