24.02.2026 - 20:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Pervari'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı

Siirt'in Pervari ilçesine öğrenci servisi ile öğretmenleri taşıyan otomobilin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi ile öğretmenlerin içinde olduğu otomobil çarptıştı. Kazada 9 öğrenci, 3 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

