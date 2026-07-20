Sakarya'da gizli cennet! Giden bir daha dönmek istemiyor: Doğaseverler akın ediyor

5

Samsun'dan gelen ziyaretçi Kübra Yılmaz da yaklaşık 6-7 saat yolculuğun ardından bölgeye ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:"Yolculuk uzun olmasına rağmen keyifli geçti. Şelaleye ulaşırken son bölümdeki patika ve yokuşlu parkur biraz zorlayıcı oldu. Özellikle iniş ve çıkışlarda dikkatli olmak gerekiyor. Çıkışın inişe göre daha fazla efor gerektirdiğini düşünüyoruz ancak bu zorlu yürüyüşün sonunda karşılaştığımız manzara tüm yorgunluğumuzu unutturdu."İşletmeci Ali Hancıoğlu ise ziyaretçilerin ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bursa ile Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerden oluştuğunu belirterek, "Buranın en büyük avantajı temiz suyu ve eşsiz doğal güzelliği. İnsanlar doğayla iç içe vakit geçirmeyi seviyor. Ulaşım yolu biraz daha iyileştirilirse, buraya gelen ziyaretçi sayısının çok daha fazla olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.