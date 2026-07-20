Düzce'de gelenleri anılara götüren dükkan: Ziyaretçi akınına uğruyor

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Eşi Hatice Alkan ise her Düzce ziyaretlerinde mutlaka bu dükkana uğradıklarını ifade ederek, nostaljik dokuyu kendi evlerinde de yaşatmak istediklerini söyledi. Aldıkları eşyaların gelecek nesillere aktarılması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Alkan, "Eski radyolar, pikaplar, plaklar ve özel fincanlar gibi ürünleri evimizde görmek istiyoruz. Her bir parçayı çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. Gördüklerimizi onlara aktarmak istiyoruz, onlar da bu atmosfer içinde büyüyor" diye konuştu.