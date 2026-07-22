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Pendik'te hakimiyeti kaybedince dereye uçtu!

22.07.2026 - 08:47Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Pendik'te hakimiyeti kaybedince dereye uçtu!

İstanbul'un Pendik ilçesinde direksiyonun hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle dereye uçtu.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Kurtköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri kırarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dereye düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kaza ilişkin inceleme başlattı.

 Pendikte hakimiyeti kaybedince dereye uçtu

KAZA KAMERADA

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Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye düştüğü anlar yer aldı.

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