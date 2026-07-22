Kars genelinde giderek artıyor: Üretim alanlarında 'Kışlık güç' kaynağı oldu

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Silajlık mısır, özellikle süt ve besi işletmelerinde hayvanların günlük enerji ihtiyacını karşılayarak et ve süt veriminin korunmasına yardımcı olurken, yem rasyonlarının kalitesini de artırıyor. Aynı zamanda dışarıdan yem temin etme ihtiyacını azaltarak işletmelerin üretim maliyetlerini düşürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen yayım ve teknik destek çalışmaları sayesinde Kars'ta silajlık mısır ekim alanlarının her yıl daha da genişlediği belirtiliyor. Üreticiler, modern üretim teknikleri ve doğru tarımsal uygulamalarla daha yüksek verim elde ederken, kaliteli kaba yem üretimi sayesinde hayvancılık işletmelerinin ekonomik gücü de artıyor.