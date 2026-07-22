Erzurum'da bin adet meyve fidanı ve sera desteği ücretsiz dağıtıldı!

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Program kapsamında üreticilere şeftali, kiraz, böğürtlen, ceviz, hünnap ve ahududu başta olmak üzere toplam 13 farklı çeşitten bin adet meyve fidanı ücretsiz olarak teslim edildi. Dağıtılan fidanlarla ilçede meyveciliğin geliştirilmesi, atıl tarım alanlarının değerlendirilmesi ve üreticilerin uzun vadeli gelir kaynaklarının artırılması hedefleniyor.



Öte yandan örtü altı üretimin yaygınlaştırılması ve mevcut seraların daha verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla 11 üreticiye sera naylonu desteği de verildi. Sağlanan destekle üretim sezonunun uzatılması, ürün kalitesinin artırılması ve üreticilerin üretim maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.