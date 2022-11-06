Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak P. Uzm. Çvş. Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PençE-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24) acı haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce Kübra Nur Yıldız ile dünya evine girdiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haber memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Kübra Nur Yıldız'a, askeri yetkililer tarafından verildi. Yetkililer, daha sonra da babası Duran Yıldız'ın evine giderek acı haberi verdi. 3 kız kardeşi olan şehit Yıldız'ın annesi Meryem Akyol'un da Ankara’da yaşadığı öğrenildi. Şehit Yıldız'ın cenazesinin yarın Ereğli'de defnedilmesi bekleniyor. (DHA)