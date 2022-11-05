MSB: Pençe- Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor" denildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında; 2 adet Doçka uçaksavar silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet makinalı tüfek, 2 adet tanksavar silahı, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AKC piyade tüfeği, 185 adet el bombası, 1 adet bombaatar ve çok sayıda yaşam malzemesi ile mühimmat olduğu belirtildi.