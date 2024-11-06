GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Pençe-Kilit operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

Pençe-Kilit operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

06.11.2024 - 16:38 | | Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)-
Pençe-Kilit operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi.

Pençe-Kilit operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ele geçirilen malzemeler; 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı silahı, 2 tabanca, 60 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 adet 5,56 mm mühimmat, 1 kutu 7,62 mm mühimmat, infilaklı fitil, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 1 el dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü" denildi.

GÜNCEL HABERLER

Sıfır KM aldığı aracın ayıplı olduğunu kaza yaptıktan sonra anladı

Sıfır KM aldığı aracın ayıplı olduğunu kaza yaptıktan sonra anladı

Japon deprem uzmanı Moriwaki Türkiye'nin deprem riskinin en az olduğu ili açıkladı

Japon deprem uzmanı Moriwaki Türkiye'nin deprem riskinin en az olduğu ili açıkladı

Pençe-Kilit operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

Pençe-Kilit operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi!