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Pençe kilit operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

05.10.2024 - 17:23 |
Pençe kilit operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnlerine girmeye devam. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi" denildi. Açıklamaya göre ele geçirilen silah ve mühimmatın bir kısmı şöyle:

"1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 10 şarjör, 5 el bombası, 2 hücum yeleği, 1 termal başlık, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzeme, pil blokları ve örgütsel dokümanlar.

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