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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

05.02.2025 - 20:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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