GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerlerden sevindirici haber
ABONE OL

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerlerden sevindirici haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 15 askerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gören askerin bulunmadığını açıkladı.

25.12.2023 - 22:01 | | İHA
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerlerden sevindirici haber

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara’ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 6 kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor” dedi.

Bakan Koca, “Tedavileri Şırnak’ta yapılan 9 askerimizden 2'si taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden 7 askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânları seferber etmiş durumdayız. Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dâhil her şeyi göze alanları hiçbir zaman asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerlerden sevindirici haber

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerlerden sevindirici haber

Karadeniz’de fırtına uyarısı! Saatteki hızı 75 km’yi bulacak

Karadeniz’de fırtına uyarısı! Saatteki hızı 75 km’yi bulacak