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Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde görevli olan ve kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Güvenlik Korucusu Mustafa Enç (45), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Enç, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

10.05.2023 - 08:40 | | Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)
Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Kumartepe Üs Bölgesinde akşam saatlerinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Güvenlik Korucusu Mustafa Enç, helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Enç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde oturan Enç’in şehit haberini, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, sosyal medya hesabından duyurdu. Ürek, şunları paylaştı:

"Pençe Harekatı’nda görevli Gülyazı Köyü güvenlik korucumuz Mustafa Enç, kayalıklardan düşerek şehit olmuştur. Şehit güvenlik korucumuza yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve köy sakinlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum." 

Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu

Şehit Güvenlik Korucusu Mustafa Enç, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu

Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu