Paypal Türkiye’ye dönecek mi? Paypal Apple Pay Türkiye'ye ne zaman gelecek, 2024 Apple Pay Türkiye'ye gelecek mi?

Kişisel verilerin yurt dışına taşınmasını yasaklayan kanun değişikliği ile birlikte Türkiye’de PayPal gibi büyük firmalar, Türkiye’den çekilmişti. Peki, 2024 Apple Pay Türkiye'ye gelecek mi? Paypal Apple Pay Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Paypal Türkiye’ye dönecek mi, Paypal Apple Pay Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Türkiye’de uzun bir süredir kullanılamayan PayPal, iPhone’da yer alan NFC tabanlı ödeme hizmeti Apple Pay gibi gelişmiş ödeme sistemleri ve X, Facebook, Instagram gibi yurtdışı tabanlı şirketleri ilgilendiren bu değişikliğe göre PayPal ve Apple Pay için tüm engeller ortadan kalkmış olabilir.

Kararın açıklanmasının ardından Paypal yeni bir adım atıp tekrar lisans başvurusu yapacak mı, henüz belli olmadı.

Yapılan değişiklikler 1/6/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak, 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 9 uncu maddesinin mevcut birinci fıkrası, maddenin değiştirilen haliyle birlikte 1/9/2024 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.

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Bu çerçevede, söz konusu geçiş sürecinde veri sorumluları ve veri işleyenlerin yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına hazırlık çalışmalarını titizlikle ve ivedilikle yürütmesi gerekmektedir.