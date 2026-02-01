Payas’da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi

Olay, akşam saatlerinde Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu istinat duvarından kopan kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

6 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Hatay’ın Payas ilçesi Kara Cami Mahallesi’nde Fatih Köprüsü'nün yanında istinat duvarının çökmesi sonucu 6 aracın zarar gördüğü belirlendi. Öte yandan ekiplerin yaptığı kontrollerde, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.