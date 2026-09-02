Patnos'ta Ada Çayı heyecanı! İlk hasat için geri sayım başladı

Patnos İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gelişim aşamasındaki ada çayı tarlasında incelemelerde bulunarak üreticiye teknik destek sağladı. İlçe Müdürü Faruk Taşdemir, yaklaşan hasat dönemine kadar süreci yakından takip edeceklerini vurgulayarak, elde edilecek olumlu sonuçlar doğrultusunda bu çalışmayı projeye dönüştürüp ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.