İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
02.09.2026 - 21:02Güncellenme Tarihi:
Kilis'te iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
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Olay, Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.