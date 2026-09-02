İki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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Edinilen bilgilere göre, Malabadi Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.