İki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
02.09.2026 - 20:38Güncellenme Tarihi:
Batman’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Malabadi Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.