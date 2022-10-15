Patlamadan sonra madene giren sorumlu anlattı! '4 saate yakın aşağıdaydım'

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Patlama sonrası tahliye sorumlusu olan Emrah Açıkgöz yaşananlarını aktardı.

CNN TÜRK'te açıklama yapan tahliye sorumlusu Emrah Açıkgöz şu ifadeleri kullandı: Şu an hummalı bir çalışma var aşağıda. Ben birebir orada bulundum, ilk olayın olduğu saatten birkaç saat sonra. Yoğun bir şekilde karbonmonoksit var. Olayın olduğu yere vardığımızda cihazları kuşanmamız gerekti. Bizim çalıştığımız bölgede yangın yoktu. 6 kişilik bir ekiptik biz, ilk şehidimizi aldık. Birbirimize tutunarak gittik bazı yerlerde, inanılmaz bir duman vardı içeride. Oksijenin bile sıfıra indiğini gördüm. Çok dik bir yere çıktık. 4 saate yakın aşağıdaydım. İlerleyen saatlerde şartlar zorlaşmaya başladı. İki bölge var, ben alev görmedim olmuş ama. Karbonmonoksit bizi zorladı.

Vakit nakit orada, zamanla yarışıyorsunuz. Maden dünyanın kabul ettiği en zor meslek. Bu maden ocağında daha önce patlama olmuştu diye hatırlıyorum, babam da buradan emekli.