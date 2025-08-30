Haberin Devamı

Buluş sahiplerinin, emek ve kaynak harcayarak ortaya çıkardıkları yenilikleri koruma altına almalarının en etkili yolu patent başvurusunda bulunmaktır. Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan bu resmi başvuru, buluşun üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını veya kullanılmasını engelleyerek sahibine belirli bir süre boyunca tekel hakkı tanır. Elektronik Başvuru Sistemi (EPATS) üzerinden e-Devlet entegrasyonu ile gerçekleştirilen bu süreç, birkaç adımdan oluşmakta ve başvuru sahiplerinin buluşlarını yasal güvenceye kavuşturmalarını sağlamaktadır.

Patent başvurusu nasıl yapılır?

Patent veya faydalı model başvurusu, TÜRKPATENT'in EPATS sistemi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru süreci adım adım aşağıdaki gibidir:

Sisteme Giriş ve Başvuru Türü Seçimi

Başvuru sahibi (gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise yetkilendirilmiş kişi) EPATS sistemine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapar.

Sayfanın üst kısmında yer alan "Yeni Başvuru" menüsünden "Patent" ya da "Faydalı Model" seçeneğine tıklanır.

Açılan sayfada, başvuru sahibi gerçek kişi ise "Kendim için başvuruyorum", tüzel kişi ise "Kurum/Şirket için başvuruyorum" seçeneğini işaretleyerek devam eder.

Buluş Bilgilerinin Girilmesi

Buluş Başlığı ve Özeti: Tarifnamede yer alan buluş başlığı ve buluşun teknik özelliklerini anlatan özet ilgili alanlara yazılır.

Buluş Başlığı ve Özeti: Tarifnamede yer alan buluş başlığı ve buluşun teknik özelliklerini anlatan özet ilgili alanlara yazılır.

Dil ve Yayın Talebi: Tarifnamenin hazırlandığı dil seçilir. Başvurunun 18 aylık standart süreden önce yayınlanması isteniyorsa "Erken Yayın Talebi" için "Evet" seçeneği işaretlenir.

Araştırma ve İnceleme Talebi: Başvuruyla birlikte araştırma veya hem araştırma hem de inceleme talebi yapılmak isteniyorsa ilgili seçenekler işaretlenir. İstenmiyorsa "Talep Etmiyorum" seçeneğiyle devam edilir.

Diğer Bilgiler: Buluşun ilgili olduğu uluslararası patent sınıfı (IPC) biliniyorsa ilgili alana girilebilir (zorunlu değildir). Buluşun genetik bir kaynağa dayanıp dayanmadığı veya kamu destekli bir proje sonucu olup olmadığı belirtilir.

Diğer Bilgiler: Buluşun ilgili olduğu uluslararası patent sınıfı (IPC) biliniyorsa ilgili alana girilebilir (zorunlu değildir). Buluşun genetik bir kaynağa dayanıp dayanmadığı veya kamu destekli bir proje sonucu olup olmadığı belirtilir.

Rüçhan Hakkı Bilgileri (varsa): Paris Sözleşmesi'ne taraf bir ülkede son 12 ay içinde yapılmış bir başvuru varsa veya buluş son 12 ay içinde bir sergide tanıtılmışsa, Türkiye'deki başvuru için öncelik hakkı anlamına gelen rüçhan hakkı talep edilebilir. Rüçhan hakkı varsa "Rüçhan Bilgisi Ekle" butonuyla gerekli bilgiler girilir, yoksa bu adım atlanır.

Başvuru ve Buluş Sahibi Bilgilerinin Eklenmesi

Sistem, giriş yapan kişiyi otomatik olarak başvuru sahibi olarak atar. Farklı veya ek başvuru sahipleri varsa bu ekranda eklenir.

Başvuruya devam edebilmek için "buluş sahibi" bilgilerinin de sisteme girilmesi zorunludur. Buluş sahibi eklenirken, buluşu yapma hakkının nasıl elde edildiğine dair "Başvuru Hakkı Beyanı" doldurulur.

Teknik Dosyaların Yüklenmesi

Buluşu detaylı olarak anlatan tarifname, istemler, özet ve teknik çizimleri içeren resimlerden oluşan "tarifname takımı" PDF veya XML formatında sisteme yüklenir.

Tarifname, istem ve resimlerin sayfa sayıları ilgili kutucuklara girilir.

Resmi bültende yayınlanması istenen temsili resim, ayrıca JPG formatında sisteme yüklenir.

Kontrol, Onay ve Ödeme

Tüm bilgiler ve belgeler yüklendikten sonra, fatura bilgileri ve başvuru ücretini gösteren bir hizmet dökümü ekranı gelir.

Bilgiler kontrol edildikten sonra başvurunun tüm detaylarını içeren bir ön izleme sayfası görüntülenir.

Son kontrollerin ardından "İşlemi Tamamla ve Ödeme Adımına Geç" butonuna tıklanır. Sistem, başvuru numarası ve tahakkuk numarasını oluşturur.

Ödeme İşleminin Tamamlanması

Ödeme, " Şimdi Öde " butonu ile kredi kartıyla anında yapılabilir.

Alternatif olarak, Ziraat Bankası internet bankacılığı veya şubeleri aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve verilen tahakkuk numarası ile de gerçekleştirilebilir.

Önemli not: Ödemenin başvuru yapıldığı gün saat 23:45'e kadar tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru, "asgari gereklilikle yapılmış başvuru" olarak işlem görür ve eksik ücret ile diğer unsurların 2 ay içinde tamamlanması gerekir.