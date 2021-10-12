Pasaport nasıl alınır? Pasaport çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir?

2018 Nisan ayına kadar pasaport başvurularını bağlı bulunulan il emniyet müdürlüklerinden yapılabiliyordu. Fakat bu durum artık değişmiş bulunmaktadır. Kişi 199'u arayarak pasaport almak için randevu oluşturabilir. Aynı zamanda kişinin e devlet üzerinden de bu işlemleri yapması mümkündür.

Pasaport Çeşitleri Nelerdir?

Bordo pasaport, normal pasaport da denilen bu pasaportu tüm ülke vatandaşları kullanabilmektedir.

Yeşil pasaport, aynı bordo pasaport gibidir fakat kabı yeşildir. Yeşil pasaportu devlet memurları, onların aileleri ve çocukları talep edebilmektedir.

Gri pasaport ise, yine devlet memurları gibi görevli olarak yurt dışına çıkan devlet memurlarına verilmektedir. Aynı zamanda sporcular da gri pasaportu kullanabilir.

Siyah pasaport ya da diğer adıyla diplomatik pasaport ise, diplomatik görevlerde devlet memurlarına verilen bir pasaporttur.

Pasaport Nasıl Alınır?

2018 Nisan ayına kadar pasaport başvurularını bağlı bulunulan il emniyet müdürlüklerinden yapılabiliyordu. Fakat bu durum artık değişmiş bulunmaktadır. Kişi 199'u arayarak pasaport almak için randevu oluşturabilir. Aynı zamanda kişinin e devlet üzerinden de bu işlemleri yapması mümkündür.

Kişi pasaport almak için randevu oluşturduktan sonra defter ve harç bedellerini ödemesi gerekmektedir. Pasaportlarda 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık pasaport olacak şekilde kademelere ayrılmaktadır. Bunların da kendilerine ait harç bedelleri de bulunmaktadır.

Pasaport Çıkarmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kişi pasaport çıkarmak için öncelikle randevu oluşturması gerekmektedir. Randevu oluşturduktan sonra kişi harç bedelini herhangi bir bankaya yatırır ve dekontunu alır. 2 adet biometrik fotoğraf ve kimlik ile birlikte randevuyu hangi il veya ilçe nüfus müdürlüğünden aldıysa oraya zamanında gitmesi gerekmektedir. Hatta kişinin randevu saatinden 15 dakika önce orada hazır bulunması gerekir. Sonrasında parmak izi verilir ve o günü takip eden bir haftalık süreç içerisinde PTT kargo tarafından pasaport teslim edilir.

Son olarak ise kişinin eğer daha öncesinde bir pasaportu varsa bu eski pasaportu başvuruya giderken yanında götürmesi gerekmektedir.

Pasaport Harç ve Defter Bedeli (2021)

Pasaport almak için pasaport harç ve defter bedelinin ödenmesi şartı vardır. Öncelikle harç bedeli şu şekildedir:

- 6 aylık için 227.27 TL

- 1 senelik için 332.13 TL

- 2 senelik için 542.27 TL

- 3 senelik için 770.20 TL

- 4 sene ve üstü için 1085.42 TL

Bir diğeri olan defter bedeli ise 174.50 TL olarak 2021 yılında değişmiş bulunmaktadır.