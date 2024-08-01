Park halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı: Benzin istasyonunda korku dolu anlar

Yangın, saat 08.30 sıralarında Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa D., 34 PRT 51 plakalı otomobilini benzin istasyonunda ATM'lerin önüne park etti.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle 2 ATM zarar gördü. Otomobilin benzin pompalarının yakınında olmaması olası bir faciayı önledi. Otomobilin alev alev yandığı anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Marketten alışveriş yaptıktan sonra aracına tekrar binen sürücü çalıştırmak istediği sırada LPG'li otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden Mustafa D. aracından indi. Alevler kısa sürede büyürken benzin istasyonu çalışanları yangına söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle 2 ATM zarar gördü. Otomobilin benzin pompalarının yakınında olmaması olası bir faciayı önledi. Otomobilin alev alev yandığı anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haberin Devamı

MÜDAHALE EDERKEN KAPUTTAN PATLAMA SESİ GELDİ

Benzin istasyonu yetkilisi Ayla Kahraman, Bir kaza yaşandı ama Allahtan araç pompaların önünde değildi. ATM'lerin önünde park halindeydi. Bir anda alev aldı. Biz müdahale ettik yangın tüpleriyle. Müdahale ederken bir anda kaputtan patlama sesi geldi. Geri çekildik mecburen. Sonra yanmaya devam etti. Ses kesilince tekrar hortumlarla, yangın tüpleriyle müdahale ettik. Bir patlama daha oldu. Bu sefer korktuk çünkü araç LPG'li. Bu sefer geri çekilmek zorunda kaldık. İtfaiyeyi aradık. Hortumlarla uzaktan müdahale etmeye çalıştık ama patlama ihtimali olabilir diye korktuk. İçinde kimse yoktu. Aslında çocuk önce içindeydi. Dumanları görünce herhalde atladı dışarı. Verilmiş sadakamız varmış. Çok kötü oldu. Yani müdahale etmeye çalıştık ama bu kadar edebildik. Bu tarz araçların bence toplatılması gerekiyor. Bunlar trafiğe uygun araçlar değil dedi.

Haberin Devamı