'Para yok' diyen kocaya 10 milyon TL’lik boşanma davası!

İstanbul’da yaşayan A.C. adlı kadın ile bir firmada satış temsilciliği yapan H.C., 2014’te evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, çiftin evliliği, H.C. isimli kocanın ağır kusurlu davranışları nedeniyle çekilmez bir hale gelmeye başladı.

'PARA YOK'

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; H.C. isimli eş, iki çocuğuna ve anneleri A.C.’ye karşı maddi ve manevi anlamda ilgisiz davranmaya başladı. Aylık kazancı konusunda eşine doğru bilgi vermeyen H.C., bu kazancının büyük bir kısmını kendi kök ailesine (annesi ve kız kardeşi) veriyordu. A.C. isimli kadın kendisi ve çocuklarının ihtiyaçları konusunda para istediğinde, H.C. cimrilik yaparak ‘para yok’ şeklinde karşılık vermeye başladı.

EŞİNİN UYARILARINI DİKKATE ALMADI

Evde özensiz ve kendisine bakmayarak gezen H.C., karısının sakalını kesmesi ve bakımlı olması konusundaki isteklerini de önemsemedi.

200 BİN TL NAFAKA İSTEDİ

A.C.’nin avukatı tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, H.C. isimli kocanın sürekli istifçilik yaparak ne bulursa eve getirip yığdığı belirtilerek özetle şunlara yer verildi:

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