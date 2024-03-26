Para sayma görüntülerine ilişkin 2 belediye başkanı ifadeye çağırıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın satın alındığı ana ilişkin olduğu iddia edilen para sayma görüntülerine başlatılan soruşturma genişliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki belediye başkanı da ifadeye çağırıldı. Başsavcılık, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye çağırdı.