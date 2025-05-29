Papara’da bundan sonra ne olacak? Hesaplar gerçekten güvence altında mı?

YASA dışı bahis işlemlerini kolaylaştırdığı iddiasıyla önceki gün yapılan operasyonun ardından kayyum atanan Papara Elektronik Para AŞ’nin sektörde yarattığı yankı sürüyor. Kurucu Ahmed Faruk Karslı da dahil bağlantılı 13 kişinin gözaltına alındığı elektronik ödeme şirketinde parası olan binlerce kullanıcı, bundan sonra ne olacağını merak ediyor. Merkez Bankası’ndan yapılan ilk açıklamanın ardından Papara’dan kullanıcılara mesaj içeren bir duyuru yapıldı. Papara’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hesaplar güvence altında” denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Papara nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limit uygulanacağını açıklamıştı. Papara’dan yapılan açıklamada da günlük limite ilişkin teknik geliştirmelerin devam ettiği kaydedildi. Konuya yakın kaynaklar ise kontroller yapıldıktan sonra MASAK ve Merkez Bankası ile koornideli olarak ödemelere başlanılabileceğini kaydettiler.

GÜNLÜK LİMİT ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Papara ile ilgili ilk açıklama önceki gün akşam saatlerinde Merkez Bankası’ndan geldi. TCMB açıklamasında ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacağı, ayrıntıların Papara tarafından duyurulacağı kaydedildi.

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Arkasından da Papara’nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacağı teyit edildi. Teknik geliştirmelerin devam ettiği belirtilen açıklamada, “Kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir. 6493 sayılı kanunun 22. maddesi kapsamında ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır” denildi.

KAYYUM MAĞDURİYETİ ÖNLEMEK İÇİN

Konuya yakın kaynaklar öncelikle kontrollerin yapılacağını, MASAK ve Merkez Bankası ile koordineli olarak ödemelere başlanabileceğini belirtirken, suça bulaşmamış şüpheli işlemleri olmayan vatandaşların mağdur olmaması için kayyum atandığını kaydettiler.

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13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Papara Elektronik Para AŞ’ye, ‘yasa dışı bahis suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı’ iddiasıyla operasyon düzenlenmiş ve aralarında şirketin sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait sekiz şirkete TMSF’nin kayyum atadığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya soruşturmadaki MASAK raporuna dikkat çeken açıklamasında 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının tespit edildiğini belirtti.