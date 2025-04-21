GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPapa'nın ölümü İznik'te derin üzüntüye sebep oldu! Papa adına lokma döktürdüler
HaberlerGündem Haberleri Papa'nın ölümü İznik'te derin üzüntüye sebep oldu! Papa adına lokma döktürdüler

Papa'nın ölümü İznik'te derin üzüntüye sebep oldu! Papa adına lokma döktürdüler

21.04.2025 - 17:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Papa'nın ölümü İznik'te derin üzüntüye sebep oldu! Papa adına lokma döktürdüler

Papa Francis'in hayatını kaybetmesi, Bursa'nın İznik ilçesinde derin üzüntüye sebep oldu. 21 Mayıs 2025 tarihinde İznik ilçesine gelmesi beklenen Papa'nın ölümü sonrası, esnaf farklı noktalarda lokma döktürdü.

Vatikan, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kardinal Kevin Farrell canlı yayında yaptığı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybettiğini ifade etti.

Papanın ölümü İznikte derin üzüntüye sebep oldu Papa adına lokma döktürdüler

21 Mayıs'ta İznik'e gelmesi beklenen Papa'nın ani ölünü İznik'te herkesi şoka soktu. Papa'nın ziyaret edeceği Bazilika'da Turizm Bakanlığı hummalı bir çalışma sürdürürken gelen ölüm haberinin ardından İznik halkı büyük üzüntü yaşadı. Esnaf, Papa için farklı noktalarında lokma döktürdü.

İLGİLİ HABER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Papanın ölümü İznikte derin üzüntüye sebep oldu Papa adına lokma döktürdüler


Vatandaşlar ve esnaf, "Papa'nın gelmesi İznik'in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz. Turizm açısından çok etkili olacaktı. Önümüzdeki günlerde programın nasıl olacağı açıklanacaktır" dedi.

Güncel Haberler

İstanbullular dikkat! 12 saat trafiğe kapalı olacak
#Gündem

İstanbullular dikkat! 12 saat trafiğe kapalı olacak

Papa'nın ölümü İznik'te derin üzüntüye sebep oldu! Papa adına lokma döktürdüler
#Gündem

Papa'nın ölümü İznik'te derin üzüntüye sebep oldu! Papa adına lokma döktürdüler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
#Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı