Padişah sofralarının vazgeçilmeziydi! Amasya'da meşhur eti yeniden sofralara dönüyor

Bu alanda yapılan yatırımla Suluova Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) bahçesinde kümesler oluşturulup okul binası içinde de kuluçka tesisi konuşlandırıldı. Tesiste 60 bireyle başlayan üretim bir yıl geçmeden 700'e ulaştı. Düzenli beslenmenin etkisiyle kuşların yumurta verimi 5 kata yakın arttı.



Şehrin gastronomi atlasına dahil edilecek

Osmanlı devletinde lezzetiyle padişah sofralarının vazgeçilmezi olan sülünün eğitim ve ekonominin yanı sıra mutfak kültürüne de katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu amaçla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun mutfağında hummalı bir araştırma çalışması başlatıldı. Akademisyenler, öğrenciler ve usta aşçılar farklı tekniklerle pişen sülünleri şehrin gastronomi atlasına dahil etmeyi planlıyor. Yetiştirilen sülünlerin etlerinin itinalı bir şekilde hazırlandığını belirten Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mücahit Aydın, "Aşçılık programı öğrencilerimiz ve sektör temsilcileriyle birlikte en lezzetli tadı tespit edebilmek için farklı pişirme yöntemlerini deniyoruz. Geçmişte padişahların sofralarını süsleyen sülün yakın zamanda da Amasya mutfağının çeşitleri arasına girecek" dedi.





"Halkımızın da beğeneceğini düşünüyorum"

Daha önce yemedikleri sülün etini çok beğendiklerini anlatan öğrencilerden Nurşen Yılmaz, "Ben Batmanlıyım. Sülün etini ilk defa burada tattım. Farklı şekillerde servis edilmesi çok önemli. Biz aşçılık öğrencileri seçiciyizdir. Biz beğendiysek halkımızın da beğeneceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Üniversitenin sülün yetiştiriciliği ve mutfak kültürüne kazandırılması alanlarındaki projelerini çok önemli bulduklarını anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün ise, çalışmaları destekleyeceklerini söyledi.