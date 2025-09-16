ÖZYES nedir? ÖZYES tercih ne anlama geliyor?

Haberin Devamı

Merkezi Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), Spor Bilimleri Fakültelerine girişte adayların değerlendirildiği standart bir sınavdır. ÖSYM tarafından yürütülen bu süreç, adayların hem fiziksel yeterliliklerini hem de spor geçmişlerini adil bir sistemle ölçer. Başarı, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), Sporcu Özgeçmiş Puanı (SÖP) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının birleşimine dayanır.

ÖZYES, Spor Bilimleri Fakültelerine öğrenci almak amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen Merkezi Özel Yetenek Sınavı'dır. Bu sınav, adayları iki ana bileşen üzerinden değerlendirir:

Fiziki Yeterlilik Testi (FYT): Adayların sürat, çeviklik, koordinasyon ve dayanıklılık gibi temel fiziksel becerilerini ölçen standart bir parkur testidir. Tüm adaylar aynı istasyonlardan oluşan parkurda yarışır ve elde ettikleri süreye göre 500 ile 100 puan arasında bir puan alırlar.

Sporcu Özgeçmiş Puanı (SÖP): Adayın geçmişteki resmi spor başarılarına dayalı olarak verilen puandır. Bu veriler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi ve Türkiye Futbol Federasyonu gibi resmi kayıtlardan otomatik olarak alınır.

Bu iki bileşenin belirli oranlarda birleştirilmesiyle adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) oluşturulur.

ÖZYES tercih süreci, adayların üniversitelere yerleşmek için kullandıkları Yerleştirme Puanı (YP) ile işler. Bu puan, sadece ÖZYES başarısını değil, aynı zamanda akademik başarıyı da dikkate alan kapsamlı bir hesaplama ile elde edilir. Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanırken aşağıdaki puanlar kullanılır:

Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP): FYT ve SÖP'ten elde edilen puandır.

2025-YKS TYT Sınav Puanı (TYTP): Adayın YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden aldığı puandır. TYT puanı olmayan bir adayın yerleştirme puanı hesaplanmaz.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): Adayın lise diploma notundan elde edilen puandır.

Bu üç puan, adayın spor lisesi mezunu olup olmamasına göre farklı katsayılarla çarpılarak nihai Yerleştirme Puanı (YP) oluşturulur. Adaylar, bu yerleştirme puanına göre Spor Bilimleri Fakültelerindeki programları tercih eder ve puan üstünlüğüne göre yerleştirilir.