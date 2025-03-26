Özgür Özel'in rotası nasıl olacak? Kurultay iptal edilir mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, arka arkaya yapacağı toplantılarla yeni yol haritasını belirlemeye çalışıyor. 2023'te yapılan 38. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve kayyum atanması olasılığına karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali istemi yargıya taşınmıştı. Peki CHP'nin bundan sonraki adımları nasıl olacak?

KRİTİK 2 TOPLANTI

CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, CHP kulislerindeki son gelişmeleri aktardı:

CHP'de Ekrem İmamoğlu ve olağanüstü kurultay için birçok senaryo değerlendiriliyor. Bu yüzden gözler, yarın yapılacak parti meclisi ve kapalı grup toplantısına çevrildi. İki toplantıda ne konuşulacak?

Ön seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun ismi kapalı grup toplantısında oylanacak. Yine kapalı grup toplantısında milletvekillerinin halk buluşması masaya yatırılacak. Bu kapsamda vekillerin ramazan ayı boyunca 81 ile dağılması bekleniyor. Toplantı sonrasındaysa İmamoğlu için bir imza kampanyası başlatılması da yine gündemde olacak. Yarın 11:30'u gösterdiğinde genel merkezde parti meclisi toplanacak.

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KURULTAY İPTAL EDİLİR Mİ?

CHP'nin en önemli gündeminden biri de olağanüstü kurultay. Bilindiği gibi Özel, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gitme kararı almıştı ancak aralarında CHP'li Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim olağanüstü kurultayın iptali için başvurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 'şaibeli' kurultayın soruşturmasını tüm yönleriyle sürdürüyor. Bu kapsamda 11 kişinin ifadesine başvurdu. İfade verenlerin bir çoğu oy karlılığında iş ve para teklif edildiğini söyledi. 6 Nisan'da olağanüstü kurultay var. 2 haftalık bir süre var ama iptal edilir mi sorusuna CHP'li kurultaylar bu yönde bir seçeneğin masada olmadığını, iptal edilemeyeceğini söyledi. Ancak iptal edilirse ne olur, neler yaşanır? Tüm bunlar soru işareti. Ama iptal edilirse CHP'ye kayyum atanma ihtimali tekrardan gündeme gelir. Bu yüzden CHP'li kurmaylar kayyumu genel merkeze almama yönünde bir kararları var.