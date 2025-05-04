Özgür Özel'e fiziksel saldırı! Saldırganın ifadesine CNN Türk ulaştı! İşte ilk sözleri

Saldırganın ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı. DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Oskay, saldırganın ifadesini şöyle aktardı; '66 yaşındaki saldırgan İstanbul'da bulaşıkçı olarak çalışıyor. Daha önceden 2 çocuğunu öldürmekten ve 2 çocuğunu yaralamaktan sabıkası var. Şartlı tahliye edildikten sonra bulaşıkçı olarak çalışıyor.

Kendi iddiası CHP'ye giderek yemek kartı istediğini ve verilmediği., Özel'in gençleri sokağa çağırmasını sinirlendiğini, Özel'in törene katılacağını duyduğunu ve görünce sinirlendiğini ve kendisine hakim olmadığını söylüyor.' dedi.

Oskay'ın açıklamaları şöyle;

Gözaltına alındıktan sonra saldırgan ilk ifadesinde sözlü olarak şu şekilde cevap veriyor: Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum. Ancak partili olmadığım için yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, oraya gittiğimde saldırı niyetim yoktu. Gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım diyor. Terör bağlantısı tespit edilemedi. Bir bulaşıkçı olarak restoranda çalıştığı belirlendi. Henüz resmi ifadesi başlanmadı. İlk sorulara bu cevabı verdi.