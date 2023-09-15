Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

İşte Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu hikaye içi yananların sorumluluk duyanların hikayesidir. Bu hikayedeki gençler, kadınlar, Atatürkçüler Türkiye'yi değiştirebileceklerine, Cumhuriyet devrimlerine devam edebileceklerine inancı olanlardır. Ellerinizdeki kitapçık bu amasız fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır, birikmiştir, kollektiftir. Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı adımdır.

"PARTİ YÖNETİMİ YENİLGİYİ ÜSTLENMEDİ"

En büyük dönüşümler en büyük kırılmaların yaşandığı dönemde meydana gelir. Daha önce başardık yine başaracağız. Türkiye'de oluşan umut derin bir hayal kırıklığına dönüştü. Parti yönetimi yenilgiyi üstlenmedi.

Yargı bağımsızlığından toplumsal barışa, aktif politika oluşumlarından, Kürt sorunundan dış politikaya kadar çözüm sunuyoruz. Sendikal baskıya karşı emekçi sınıfının yanında ödünsüz pozisyon alıyoruz. Kutuplaştıran siyaset anlayışını reddediyoruz. Tüm toplumsal kesimlerin örgütlenme hakkını beraber savunuyoruz. Toplumu dikine kesen siyaseti reddediyor, toplumun her kesimine dokunan siyaseti sahipleniyoruz. 6 okumuzu hem tarihsel gerekliliğiyle sahiplenen, geliştiren tutumumuz detaylarıyla ellerinizdeki kitapçıkta bulunuyor.

"36 VEKİLİN BAŞKA PARTİLERE VERİLMESİ BÜYÜK YARA AÇTI"

İttifaklar parti vicdanını yaralamamalıdır. 36 vekilin başka partilere verilmesi büyük yara açtı. Sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez. Sosyal demokrat siyaset örgütlü güçleriyle iletişim ve dayanışma halinde olmalıdır.

"PARTİNİN LİDERİ, KADROSU, TÜZÜĞÜ YENİLENMELİDİR"

Güçlü ve umut veren bir değişim için partinin lideri, kadrosu, tüzüğü yenilenmelidir. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları aşan anlayış toptan terk edilmelidir. Tüzükte ve programda tüm değişikliklere katkı vermeye kararlıyız. Güçlü kurumsallaşma başarının ön koşuludur.

Tüzükte ve programda daha demokratik ve olumlu yönde yapılacak önerilere ve tüm değişikliklere katkı vermeye kararlıyız. Ancak seçim ve kurultayların baskısı altında sağlıklı bir yapısal dönüşüm yakalamak olanaksız. Yapılacak değişikliklere katkılar verip kurultayı tamamladıktan sonra hem teorik hem örgütsel katkılarla gerçekleşecek tüzük ve program kurultayını, yerel seçim takviminden hemen sonra başlatacak 2024 yılı içinde gerçekleştireceğiz. Kurultay sürecine girilmişken kongre sürecinin engellenmesi bir zihniyet değişikliğinin olması gerektiğini göstermektedir.

"TARİHSEL BİR KARARIN EŞİĞİNDEYİZ"

CHP'nin iyi yönetilmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Üyelerin tüm süreçlerine katkıları sağlanacaktır. Bir parti akademisi kurulacaktır. Bu çağrı tüm değişim ve yenilenmeyi birlikte yapmayadır. Şimdi tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. Örgütümüzü siyasetin öznesi yapacak bir değişim mi yapacağız. CHP genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük bir umutsuzlukla giremeyiz. Buna izin vermem izin veremeyiz. Şimdi herkesi bu büyük yürüyüşe davet ediyoruz.