Ã–zel okulda skandal 28 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n Ã¶ÄŸretmenden 14 yaÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencisine istismar

GaziosmanpaÅŸa'da Ã¶zel okulda gÃ¶revli 28 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyolca Ã¶ÄŸretmeni B.N.Ã‡. 14 yaÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencisi M.A. ile sosyal medya Ã¼zerinden mesajlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Edinilen bilgilere gÃ¶re bir sÃ¼re sonra Ã¶ÄŸretmen B.N.Ã‡., Ã¶ÄŸrencisini evine davet ederek cinsel istismarda bulundu. YaÅŸanan bu durumu fark eden M.A.'nÄ±n babasÄ±, oÄŸlunun telefonunu inceledikten sonra savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvuruda bulundu. Pedagog eÅŸliÄŸinde ifadesi alÄ±nan M.A., Ã¶ÄŸretmeniyle sosyal medya Ã¼zerinden mesajlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve aralarÄ±nda yakÄ±nlaÅŸma olduÄŸunu sÃ¶yledi. 27 MayÄ±s'tan itibaren Ã¶ÄŸretmeninin evine gidip film izlediklerini ve 4 kez cinsel birliktelik yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã¶ÄŸrenci, kimsenin zorlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendi istekleriyle birlikte olduklarÄ±nÄ± ancak durumu ailesinin Ã¶ÄŸrenmesi Ã¼zerine utandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸikÃ¢yetÃ§i olduÄŸunu belirtti.

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'15 YAÅžINDAN KÃœÃ‡ÃœK OLDUÄžUNU BÄ°LMÄ°YORDUM'

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra ifade veren 28 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyolca Ã¶ÄŸretmeni B.N.Ã‡. ise ifadesinde, Ã¶ÄŸrencisinin ilk mesajÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Cinsel birliktelik yaÅŸamadÄ±k. 15 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸunu bilmiyordum, bana 16 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi. YaÅŸÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸunu bilseydim, sevgili olmazdÄ±m" dedi. Ä°fadesinin ardÄ±ndan nÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HÃ¢kimliÄŸine Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼pheli tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. Ä°spanyolca Ã¶ÄŸretmeni B.N.Ã‡., 'Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak KiÅŸiyi HÃ¼rriyetinden Yoksun KÄ±lma' ve 'Ã‡ocuÄŸun Cinsel Ä°stismarÄ±' suÃ§larÄ± kapsamÄ±nda 14 yÄ±l 7 ay hapis cezasÄ± aldÄ±. Tutuklu yargÄ±lanan Ã¶ÄŸretmen 4 ay tutuklu kaldÄ±ktan sonra tahliye edildi. Tutuksuz yargÄ±lama devam ederken kararÄ±n onanmasÄ± halinde Ã¶ÄŸretmen tekrar tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilecek.

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