Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! Koğuş arkadaşı iğrenç gerçeği itiraf etti

Öz kızını öldürüp televizyona çıkan annenin koğuş arkadaşı yaşananları anlattı. Kadının ifadesine göre, Gamze'nin annesi 'Birçok kişiyle birlikte oldum. Gamze de bunları gördü. Eğer görmeseydi, bilmeseydi o zaman kendisini de beni de yakmazdı' dedi. Ayrıca Gamze'nin annesinin delil karartmayı nereden öğrendiği de belli oldu.

DELİLLERİ KARARTMAYI TV DİZİSİNDEN ÖĞRENMİŞ!

Bodrum'da 17 yaşındaki kızı Gamze Sakallıoğlu'nu öldüren anne, delilleri karartmayı bir dönem TV'de yayınlanan Kanıt dizisinden öğrenmiş. Anne, kızını öldürdükten sonra yatağına taşıdı ve sabah cesedi kendisi bulmuş gibi yaptı.

CİNAYETİ 'SOBA' DETAYI AYDINLATTI

Daha önce cezaevinden çıkan, TV programına katılan Sakallıoğlu çifti Ekim'de yeniden tutuklanmıştı. İddianamede, Gamze'nin ölü olarak bulunduğu odada uyumadığı, havanın çok soğuk olmasına rağmen sobanın yakılmadığı hayatın akışına ters olarak nitelendirildi.

Yeniasır'ın haberine göre gizli tanık, Gamze'nin annesinin birçok kişiyle cinsel birliktelik yaşadığını ortaya çıkmasından korktuğu için kızını öldürdüğünü söyledi. Anne, Gamze'nin sabah vefat ettiğini belirtmişti fakat Gamze'nin gece öldüğü anlaşıldı.