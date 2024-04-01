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Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde 2 kadın muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

01.04.2024 - 12:54 |
Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

Girlevik köyünde 12 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Köy okulunda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.

12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı. Oylar eşit çıkınca muhtar çekilen kura sonucu belirlendi.

Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.

BURSA'DA KAZANAN KURA İLE BELİRLENDİ

İnegöl ilçesinin Gazelli Mahallesi’nde 120 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Gazelli İlkokulu’nda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı. 120 oydan 114'ü geçerli sayılırken, mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57’şer oy aldı.

Adayların seşit oy alması üzerine muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan Adnan Memiş, Gazelli Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.

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