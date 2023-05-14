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Oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. " dedi.

14.05.2023 - 17:00 |
Oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

 

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