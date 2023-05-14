Oy kullanmaya giden ailenin otomobili devrildi; 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Bilal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte ilçe merkezine oy kullanmak için giden Fatih Tatlı (28) yönetimindeki 16 JBL 01 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Sürücü Halit Tatlı (55), Ahmet Tatlı (30), Nigar Tatlı (53) ve Ertuğrul T. (4) otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlattı.