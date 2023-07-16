Otomobil, Karayolları işçilerini taşıyan kamyonete çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Kaynaşlı gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 06 FYZ 37 plakalı otomobil, C.K. yönetimindeki 31 K 7075 plakalı Karayolları kamyonetine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi ile kamyonetin kasasında bulunan 11 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak, hastanelere kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan bir Karayolları personelinin de, otomobildeki yaralı çocuğu kucağına alarak, ambulansa taşıdığı görüldü.

İşçilerin, çalışma yapacağı alana doğru seyir halinde oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.