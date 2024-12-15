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Otomobil alev aldı! İçindeki 6 kişi ölümden döndü

Samsun'da kız isteme merasiminden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil alev alev yanarken, araçtan inen 2'si çocuk 6 kişi ölümden döndü.

15.12.2024 - 15:51 |
Otomobil alev aldı! İçindeki 6 kişi ölümden döndü

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun Otogarı yakınında meydana geldi.

Otomobil alev aldı İçindeki 6 kişi ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'den Samsun'a kız isteme merasimi için gelip geri dönen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Demir idaresindeki 33 ATR 204 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücü gaz kaçağını fark edince aracını kenara çekti.

Otomobil alev aldı İçindeki 6 kişi ölümden döndü

Bu sırada 2'si çocuk 6 kişi araçtan indikten sonra otomobil biranda alev alarak yanmaya başladı. Alevler otomobili tamamen sararken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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