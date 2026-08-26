Otel ve pansiyonlarda yeni dönem: Kurallar değişti!

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Otel ve pansiyonları ilgilendiren yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, basit konaklama tesislerinde resepsiyondan havuz güvenliğine, ilk yardım personelinden oda ve banyo donanımına kadar birçok başlıkta yeni şart getirdi. Belge devrine de sınırlama getirildi. Yeni standartların önemli bölümü 1 Kasım 2026’da uygulanmaya başlayacak. Otel ve pansiyonları ilgilendiren yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, basit konaklama tesislerinde resepsiyondan havuz güvenliğine, ilk yardım personelinden oda ve banyo donanımına kadar birçok başlıkta yeni şart getirdi. Belge devrine de sınırlama getirildi. Yeni standartların önemli bölümü 1 Kasım 2026’da uygulanmaya başlayacak.

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Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

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Düzenleme, özellikle basit konaklama turizm işletme belgesi bulunan tesisleri ilgilendiriyor. Yeni kurallarla resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz güvenliği, oda ve banyo donanımı gibi konularda asgari standartlar belirlendi. Belge devrine ilişkin hüküm ise yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

25 ODA VE ÜZERİNDE RESEPSİYON ZORUNLU OLACAK

Yeni yönetmeliğe göre kapasitesi 25 oda ve üzerinde olan basit konaklama tesislerinin girişinde resepsiyon bulunması gerekecek.

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Bu şart, yönetmelikte belirlenen diğer fiziki ve hizmet standartlarıyla birlikte 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

İLK YARDIM MALZEMESİ VE SERTİFİKALI PERSONEL ŞARTI

Tesislerde ilk yardım malzemesi bulundurulması zorunlu olacak. Bunun yanında ilk yardım sertifikasına sahip personel istihdam edilmesi gerekecek.

Temizlik ve bakımın düzenli yapılması, haşereyle düzenli mücadele yürütülmesi de yönetmelikte açıkça yer aldı.

Yiyecek ve içecek servisi yapan işletmelerde ise malzemelerin bozulmasını önleyecek şekilde uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekecek.

HAVUZLARDA EN AZ İKİ SERTİFİKALI CANKURTARAN

Düzenlemenin en dikkat çekici bölümlerinden biri yüzme havuzlarına ilişkin. Tesiste yüzme havuzu varsa suyun temizliğini sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi bulunacak. Havuz çevresi ile güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin düzenlemesi yapılacak. Havuzlarda emniyet basamakları bulunacak ve derinliğin değiştiği noktalarda ölçüler gösterilecek. Ayrıca tesisteki havuzların sayısı ve büyüklüğü dikkate alınarak yeterli sayıda sertifikalı cankurtaran görevlendirilecek. Yönetmelik, bu sayının en az iki olmasını şart koşuyor.

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ÇOCUK HAVUZUNUN DERİNLİĞİ EN FAZLA 50 SANTİMETRE OLACAK

Çocuklar için ayrı bir havuz bulunması da yeni şartlar arasında. Çocuk havuzunun derinliği en fazla 50 santimetre olabilecek.

Ancak yalnızca 12 yaş ve üzerindeki müşterileri kabul eden tesislere istisna getirildi. Bu işletmeler müşterilerini önceden bilgilendirmeleri şartıyla çocuk havuzu bulundurmak zorunda olmayacak.

Tesis daha sonra bu politikasından vazgeçerse, daha küçük yaştaki müşterileri kabul etmeye başlamadan önce çocuk havuzu yapmak zorunda olacak.

HAVUZ KURALLARI ÜÇ DİLDE YAZILACAK

Yüzme havuzlarında kullanım kurallarının bulunduğu levhalar da zorunlu hale geliyor. Kurallar Türkçe ve en az iki yabancı dilde yazılacak. Havuz alanında soyunma kabini ve duş bulunması da aranacak şartlar arasında yer alıyor.

SU KAYDIRAĞI VE DALGA HAVUZLARINA DA YENİ KURAL

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Yönetmelik yalnızca yüzme amacıyla kullanılan havuzları kapsamıyor. Su kaydırağı, şelale, dalga havuzu ve benzeri eğlence amaçlı su alanlarında da yeni güvenlik şartları uygulanacak. Bu alanların faal olduğu saatlerde düzen ve güvenliği sağlamakla görevli personel bulunacak. Zemin kaymayı önleyecek şekilde düzenlenecek, suyun temizliğini sağlayan sistem kurulacak. Kullanım kuralları burada da Türkçe ve en az iki yabancı dilde belirtilecek.

OTEL ODALARINDA YENİ ASGARİ STANDARTLAR

Yeni düzenlemeyle odalarda bulunması gereken temel donanımlar da tek tek belirlendi. Yatak odalarında standartlara uygun yatak ile birlikte kişi başına bir yastık, yastık kılıfı, el ve banyo havlusu ile çarşaf bulunacak.

İklim koşullarına göre pike veya yorgan, yatak başucu sehpası ya da benzer bir düzenleme, genel aydınlatma, doğal havalandırma, priz, çöp kutusu, elbise dolabı ve perde de aranacak. Oda kapısında elektronik kilit bulunmuyorsa ilave bir kilit sistemi yapılması gerekecek.

BANYOLARDA DA ŞARTLAR BELİRLENDİ

Banyolarda suyun dışarı yayılmasını önleyen eşik veya benzeri bir düzenleme bulunacak. Duş kabini ya da duş perdesi, vitrifiye ürünleri, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, çöp kutusu ve sabun da zorunlu donanımlar arasında yer aldı.

OTEL VE PANSİYON BELGESİ ARTIK HER DURUMDA DEVREDİLEMEYECEK

Yeni düzenleme yalnızca tesislerin fiziki şartlarını değiştirmiyor. Basit konaklama turizm işletme belgesinin devrine de sınırlama getirildi. Buna göre belge, ölüm nedeniyle yapılan tasarruf veya miras yoluyla intikal dışında başka bir nedenle devredilemeyecek.

Aykırı bir durum tespit edilirse ilgili kanun hükmü valilik tarafından uygulanacak. Buradaki önemli ayrım şu: Düzenleme, otel veya pansiyon binasının satılamayacağı anlamına gelmiyor. Sınırlama doğrudan basit konaklama turizm işletme belgesinin devrini ilgilendiriyor.

BAKANLIK KONTROLÖRLERİ DE DENETİM YAPABİLECEK

Yönetmelikte denetim sistemi de değiştirildi. Basit konaklama tesisleri ile plaj işletmelerinin yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması zorunlu tutulurken, denetim sürecine Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörleri de dahil edildi.

YENİ OTEL VE PANSİYON KURALLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düzenlemenin tamamı aynı tarihte uygulanmaya başlamıyor. Resepsiyon, yiyecek-içecek saklama koşulları, ilk yardım, temizlik, yüzme havuzları, eğlence havuzları, oda ve banyo standartlarına ilişkin yeni şartlar 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek. Belge devri ve denetime ilişkin diğer hükümler ise 26 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.