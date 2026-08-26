Gökçeada'da zamanın durduğu köy: 250 yıllık hayalet Dereköy havadan görüntülendi

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Türkiye'nin en batı noktasında yer alan Gökçeada, el değmemiş koyları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yüzyıllara tanıklık eden köyleriyle de ilgi görüyor. Bu köylerden biri olan Dereköy, ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bir zamanlar çocuk seslerinin yankılandığı sokakları, komşulukların yaşandığı meydanları ve hareketli çarşısıyla bölgenin en önemli yerleşimlerinden biri olan köy, bugün geçmişin izlerini taşıyan sessiz bir açık hava müzesini andırıyor.