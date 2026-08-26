Gökçeada'da zamanın durduğu köy: 250 yıllık hayalet Dereköy havadan görüntülendi
Gökçeada'nın taş sokakları arasında zamanın sessizce durduğu bir yer var. Bir dönem kahvehanelerinden sinemalarına kadar hayatın eksik olmadığı Dereköy, bugün terk edilmiş taş evleri ve hatıralarıyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Yaklaşık 250 yıllık Rum evlerinin gölgesinde yükselen köy, dronla görüntülenen manzarasıyla hem hüznü hem de tarihi bir arada yaşatıyor.
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Türkiye'nin en batı noktasında yer alan Gökçeada, el değmemiş koyları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yüzyıllara tanıklık eden köyleriyle de ilgi görüyor. Bu köylerden biri olan Dereköy, ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bir zamanlar çocuk seslerinin yankılandığı sokakları, komşulukların yaşandığı meydanları ve hareketli çarşısıyla bölgenin en önemli yerleşimlerinden biri olan köy, bugün geçmişin izlerini taşıyan sessiz bir açık hava müzesini andırıyor.
BİR KÖYÜN HAFIZASINDA KALAN HAYAT
Dereköy'ün taş duvarları arasında dolaşırken köyün eski günlerini hayal etmek zor değil. Bir dönem Balkan coğrafyasının en büyük köylerinden biri olarak gösterilen yerleşimde 22 kahvehane, 2 sinema, 3 zeytinyağı imalathanesi ile çok sayıda berber, terzi ve bakkal günlük hayatın bir parçasıydı. Köy, sadece evlerden oluşan bir yerleşim değil, aynı zamanda canlı bir sosyal yaşamın merkeziydi.
Ancak yıllar içinde değişen koşullar Dereköy'ün kaderini de değiştirdi. Köyde yaşayan Rum nüfusun büyük bölümü 1960'lı ve 1970'li yıllarda farklı ülkelere göç etti. Ardından kapıları kapanan evler, boş kalan sokaklar ve zamanın etkisine bırakılan yapılar ortaya çıktı. İnsan seslerinin yerini rüzgarın aldığı köyde çok sayıda bina zamanla yıpranarak harabeye dönüştü.
ZAMANIN İZLERİ HALA AYAKTA
Bugün Dereköy'e gelen ziyaretçileri, taş işçiliğinin izlerini taşıyan tarihi evler karşılıyor. Bazılarının pencereleri boşluğa açılıyor, bazılarının duvarlarında ise yılların bıraktığı izler görülüyor. Ancak tüm bu sessizliğe rağmen köy, geçmişten kopmayan güçlü bir hikaye anlatıyor.
Yaklaşık 250 yıllık terk edilmiş Rum evleriyle dikkat çeken Dereköy, tarihi dokusunu büyük ölçüde korumayı başardı. Drone görüntülerinde köyün dar sokakları, taş yapıları ve doğayla iç içe geçmiş görüntüsü adeta zamanın durduğu bir tabloyu andırıyor.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dereköy, sadece bir köy değil; göçün, değişimin ve geçmişe duyulan özlemin sessiz tanığı olarak ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.