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ÖSYM'den açıklama: 2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süresinin uzatıldığını bildirdi.

09.08.2024 - 16:48 |
ÖSYM'den açıklama: 2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, şu ifadeler kullanıldı: "2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."

 

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